第１０５回全国高校ラグビー大会（２７日から東大阪市花園ラグビー場）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われ、１回戦でいきなり常翔学園（大阪第２）と茗渓学園（茨城）が対戦することが決まった。第６８回大会（１９８８年度）の“幻の決勝戦”の再戦が決まり、常翔学園のフッカー岡本慶次主将（３年）は「歴史的な試合があったとは思うんですけど、そこで硬くならず自分たちのラグビーを楽しんでやっていけたら」と意気込んだ。

１９８９年１月７日、昭和天皇の崩御により、決勝戦が急きょ中止になった。対決予定だった常翔学園（当時大工大高）と茗渓学園は試合を行わず両校優勝。「昔からご縁があるチーム。私も現役時代、２００６年度の３回戦で試合をした。思い入れがある」と常翔学園の白木繁之監督は懐かしんだ。

１回戦を勝ち進むと、２回戦ではシード校で３連覇を狙う桐蔭学園（神奈川第２）が待ち構える。強豪校との対戦を前に岡本は「（桐蔭学園には）春に負けているのでやり返したい」と強豪ひしめくブロックのなかでも勝ち進む覚悟を見せた。

常翔学園―茗渓学園戦は２７日の１３時１５分から第３グラウンドにて行われる。