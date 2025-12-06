広島・羽月隆太郎内野手（25）と菊地ハルン投手（18）が6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」にチームメートの小園とともにゲスト出演。ランウエーを2人で歩くと、センターで2メートルの菊地が1メートル68の羽月をお姫様だっこし、会場を沸かせた。

高卒1年目で今季4試合に登板し、来季の飛躍が期待される菊地は「自分と同世代の人ばかりで、きれいで、かっこいいです。野球とは違うキャー（という声援が）が欲しかったです」と笑顔を見せ、羽月は「球場の1億倍くらい緊張しました」と汗を拭った。また、出番を終えた後のステージでは、羽月が大ファンだというアイドルグループ「FRUITS ZIPPER」が曲を熱唱。取材の合間もバックヤードに漏れてくる歌声に興奮を隠すことができず、「今日はFRUITS ZIPPERと（恋愛リアリティーショー）“今日好き”のメンバーに会いにきました。超うれしかった。良い経験ができたので、これをモチベーションの一つとして来季も頑張ろうと思う」と力をもらっていた。