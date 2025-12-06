５度目の正直へ、最高のスタートを切った。カーリングの２０２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選初日（５日＝日本時間６日、カナダ・ケロウナ）、女子１次リーグ初戦が行われ、日本代表のフォルティウスは米国に８―４で勝利。中盤まで一進一退の攻防を繰り広げるも、後半に突き放した。

３月の世界選手権では黒星を喫したが、同じ過ちは繰り返さなかった。５―４の第９エンド（Ｅ）にスキップ・吉村紗也香の好ショットで２点を奪うなど、粘る米国に対して最後までフォルティウスが優位に試合を進めた。試合後の吉村は「第１Ｅから２点を取ることができて、常にリードすることができた。初戦から一つひとつのショットも決まっていた」と納得の表情を浮かべた。

吉村はジュニア時代から名スキップとして注目を集め、常呂高（北海道）時代から五輪の舞台を目指してきた。しかし、過去４度の挑戦はいずれもあと一歩のところで涙をのんだ。かねて「ずっと目指してきた場所」の切符を勝ち取るべく、初戦から高いショット成功率を記録。「初戦を勝てたのは大きい」と手応えを口にした。

最終予選は８チームで争われ、上位２チームが五輪行きのチケットを獲得。総当たりの１次リーグで上位３か国に入った上で、プレーオフで勝利する必要がある。「さらに精度を上げていけるところがある。今できることに集中したい」ときっぱり。カーリング関係者から「まず１つ目の山場になるだろう」との声が上がっていた中で、大きな１勝を手にした。