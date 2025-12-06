MINAMI、美腹筋＆美脚に釘付け「雰囲気変わる」「強めメイクも似合う」の声【TGC広島2025】
【モデルプレス＝2025/12/06】インフルエンサーのMINAMIが6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。
【写真】MINAMI、美腹筋＆美脚披露
ショートダウンジャケットにミニスカート、ロングブーツを合わせて登場したMINAMI。濃いめのアイラインでオーラを発揮し、美しい腹筋や脚も披露した。ネット上では「雰囲気変わる」「強めメイクも似合う」「かっこいいMINAMIちゃんも大好き」などと反響が寄せられている。
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】MINAMI、美腹筋＆美脚披露
◆MINAMI、美腹筋＆美脚披露
ショートダウンジャケットにミニスカート、ロングブーツを合わせて登場したMINAMI。濃いめのアイラインでオーラを発揮し、美しい腹筋や脚も披露した。ネット上では「雰囲気変わる」「強めメイクも似合う」「かっこいいMINAMIちゃんも大好き」などと反響が寄せられている。
◆「TGC広島」テーマは「UNITE THE SMILE」
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】