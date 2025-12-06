GENIC金谷鞠杏、オールバックヘアで「TGC広島」初ランウェイ ショートパンツからスラリ美脚【TGC広島2025】
【モデルプレス＝2025/12/06】男女7人組ダンス＆ボーカルグループ・GENIC（ジェニック）の金谷鞠杏が6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。
◆金谷鞠杏、美脚際立つセットアップ姿
「TGC広島」初のランウェイとなった金谷は、チェック柄のセットアップ姿で登場。ショートパンツから美しい脚をのぞかせ、オールバックヘアでモードな雰囲気を纏った。
◆「TGC広島」テーマは「UNITE THE SMILE」
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開された。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務めた。（modelpress編集部）
