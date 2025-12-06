もーりーしゅーと、90年代ファッション身にまとい圧巻オーラ放つ「かっこよすぎ」「見惚れた」と注目集まる【TGC広島2025】
【モデルプレス＝2025/12/06】兄弟インフルエンサー・もーりー（森英寿）としゅーと（森愁斗）が6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。
【写真】人気イケメン兄弟「オーラすごい」グランジコーデ
もーりーは、レオパード柄のコートにハット、しゅーとは古着を取り入れたモノトーンコーデにキャスケット帽をプラスし、それぞれ90年代ファッションを披露した。ステージトップでは、指で輪っかを作り2人でつなげたポーズを披露。仲睦まじさを見せつけ、会場からは歓声が上がっていた。
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気イケメン兄弟「オーラすごい」グランジコーデ
◆もーりーしゅーと、リンクコーデ披露
もーりーは、レオパード柄のコートにハット、しゅーとは古着を取り入れたモノトーンコーデにキャスケット帽をプラスし、それぞれ90年代ファッションを披露した。ステージトップでは、指で輪っかを作り2人でつなげたポーズを披露。仲睦まじさを見せつけ、会場からは歓声が上がっていた。
◆「TGC広島」テーマは「UNITE THE SMILE」
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】