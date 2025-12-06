リボンに囲まれた小林由依に「反則級の可愛さ」と絶賛の声【TGC広島2025】
【モデルプレス＝2025/12/06】元櫻坂46の小林由依が6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。
【写真】小林由依、彼女感あふれる姿
イエローのニットにスカートを合わせた上品なコーディネートで登場した小林。アップヘアにはリボンを添え、マフラーも大きなリボンの形に。
キュートな冬ルック姿にネット上では「ゆいぽんこれは反則級の可愛さ…！！！」「守ってあげたくなる」「どんどん綺麗になっていく」「これが理想の冬コーデ」などと反響が寄せられている。
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】小林由依、彼女感あふれる姿
◆小林由依、リボンに囲まれたコーディネート
イエローのニットにスカートを合わせた上品なコーディネートで登場した小林。アップヘアにはリボンを添え、マフラーも大きなリボンの形に。
◆「TGC広島」テーマは「UNITE THE SMILE」
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】