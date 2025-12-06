「My car is a lemon」の意味は？車がレモンってどういうこと…！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「私の車は不良品」でした！

車に対して使われることが多いですが、家電品にも使われることがあるフレーズ。

「lemon」には、不良品や欠陥品、困難、魅力のない人、という意味があります。

ネガティブな意味で使われることが多いそうですよ。

「This washing machine is a lemon! It wont drain the water.」

（この洗濯機は欠陥品だ！排水ができない）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。