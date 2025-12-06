お笑いコンビ「爆笑問題」太田光の妻で、芸能事務所「タイタン」の太田光代社長（61）が6日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）にゲスト出演し、旅行での失敗談を明かした。

運動不足が心配で、太田とともに散歩に出ることもあるが、「太田も私も、方向が分からないんです」と、2人そろって方向音痴であることを明かした。

さらに、旅行へ行った際にはまさかのハプニングも。「ずいぶん前に旅行に行ったんですよ。北海道に。太田が当然、隣にいると思って、隣の人にずっと話しかけてて…ずっと話してたの。そしたら、その人も同じペースで歩いてくるから、絶対太田だと思ってたの。そしたら、全然知らない人で」。パーソナリティーの「ナイツ」らは大笑いした。

夫と勘違いしていた人には謝ったものの、もうだいぶ歩いてしまっていたという。「太田、携帯持ってないから、どこかに置いてきちゃった」とぶっちゃけた。

幸い、太田はパソコンを持っており、パソコンのメールを通じてやりとり。「そしたら、分からないけど、どっかの駅にいるって」。ベンチに座っている太田と、かろうじて再会できたことを明かした。太田は「ベンチでパソコン開いて、いつ連絡があるかっていうので、座ってポツンと（待っていた）」という。

謎なのは、一緒に歩いていた人物。土屋伸之から「知らない人は、うなずいたりしないわけでしょう？」と問われると、光代社長は「分からないけど、たぶん話しかけられているから、理解しなきゃいけないと思ったのかもしれないけど」と振り返っていた。