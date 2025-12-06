大人の透明感を引き出す“ピンク”♡ブリリアージュの最新コフレを徹底レビュー
年齢を重ねるほど、なんとなく遠ざけがちな“ピンク”。でも実は、透明感・血色感・多幸感という大人の女性が求めるすべてを叶えてくれる、最強の味方カラーです。今季ブリリアージュでは、光や影、ツヤにさりげなくピンクをしのばせたコフレが登場。主張しすぎないのに、確かな存在感で表情を優しく彩ってくれるのが魅力。肌そのものを底上げするような新感覚のピンクメイクで、上品に輝く大人の表情を楽しんでみませんか？
柔らかな陰影とツヤを生む大人ピンク
ブリリアージュの「コントゥアデザイニングパウダー（ピンクシェード/5,300円）」は、ほんのり赤みを帯びたピンクブラウンが特徴。
どんな肌色にもなじみやすく、自然な立体感とヘルシーな血色感を叶えてくれます。複数のカラーがブレンドされているため、影が濃く出すぎず、上品な陰影がつくれるのもポイント。
さらに「コントゥアデザイニングブラシS（4,000円）」は、シェーディングに最適な設計で、陰影をつけたい部分にピンポイントで色をのせられます。
毛量や形状が計算され尽くされているので、メイク初心者でも失敗しにくいのが嬉しいところ♡
続いて、人気の「メルティンググロウハイライター（ピンクヌーボー/4,500円）」は、肌の内側から光を放つようなシアーなツヤが魅力。
淡いピンクが加わったことで、明るさだけでなく上品な血色感も演出できます。濡れたような自然な光沢は、肌そのものが美しく見える優秀アイテムです。
ロージーローザの人気ツールがピンクに♡新作ピンクメイクツール登場
仕込みと血色でつくる立体フェイス
「アイ&リップハイライトライナー（3,600円）」は、ハイライトとコンシーラーの役割を1本にまとめたユニークなアイテム。
光を集めたい部分にも、クマやシミを隠したい部分にも使える万能さで、外出先でのメイク直しにも大活躍します。
リップラインに仕込めば、品よくナチュラルなボリューム感をプラスできるのも魅力。
さらに、新色が仲間入りした「リップセラムジェリーグロス（ウッディローズ/3,600円）」は、唇そのものが染まったような自然な血色を演出。
ヌーディながらも華やかさを感じるカラーで、TPOを問わず使える万能グロスです。保湿成分もたっぷり配合されているため、ふっくらとした立体感とツヤが長時間続きます♪
大人が纏う“上質ピンク”で新しい表情に
ブリリアージュが提案する“ピンク”は、可愛さだけにとどまらない、凛とした大人の美しさを引き出す特別なカラー。
影・ツヤ・血色にさりげなくピンクをしのばせることで、自然体なのに華やかな印象をつくり上げます。
コフレの各アイテムはどれも使いやすく、普段のメイクに少しプラスするだけで今っぽい表情にアップデート可能。
年齢を重ねても楽しめる、新しいピンクの魅力をぜひ体験してみてください♡