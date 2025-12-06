松居一代、NYの自宅内部を初公開 90階建て超高級レジデンス購入理由は「パワーをいただいている」
俳優の松居一代が、5日に放送されたABEMAの番組『ダマってられない女たち season2』#14に出演。投資家として成功しセレブ生活を送る、現在のニューヨーク・マンハッタンの超高級レジデンスの自宅内部を初公開した。
【写真】純資産1兆2500億円！世界的投資家とあいさつを交わす松居一代
松居は、成功した投資家や実業家、富裕層が集まっており、ビリオネアストリートと呼ばれている通りに建つ、90階建てのレジデンスで暮らし、唯一の日本人オーナーだという。全面ガラス張りのリビングからは、マンハッタンの摩天楼とセントラルパークの絶景が一望でき、そのラグジュアリーな暮らしぶりにスタジオからはどよめきが起きた。自宅リビングから眼下に広がる岩盤を指差し、「あそこからパワーをいただいているんです。古代からあるパワーがあるところ、それが家のまん前じゃないですか。だから買おうと思ったんです」と、超高級物件の購入理由を明かした。
次回#15では松居のマンハッタンでの生活をさらに深掘り。知り合いのいないマンハッタンでいかにして信頼を築いてきたのか。どうやって投資で成功したのかなど、松居の今に迫る。
本番組のMCを務めるのはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーの3人。今を生きる女性たちのリアルな姿に密着し、“幸せ”の形を本音で語り合う。#14では、密着ゲストに松居のほかにタレントの福田萌が出演。スタジオゲストとしてタレントで女優の丸高愛実と、タレントでモデルの森泉が登場した。
