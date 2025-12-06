好き&買ってみたい「埼玉県の伝統工芸品」ランキング！ 2位「江戸押絵」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
日本の伝統文化や職人の技が、今、国内外から改めて高い注目を集めています。その土地の歴史と美意識が詰まった伝統工芸品は、単なるお土産ではなく、特別な思い出を象徴する一品となります。
All About ニュース編集部では、2025年11月26〜27日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、伝統工芸品に関するアンケートを実施しました。
その中から、好き&買ってみたい「埼玉県の伝統工芸品」ランキングの結果をご紹介します。
【6位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「綺麗で、日本が象徴されている感じがして良いと感じたから」（20代女性／大阪府）、「祖母に買ってもらったことがあるのでまた欲しい」（20代女性／愛知県）、「江戸の伝統的なイメージで魅力的だと思います」（30代女性／宮城県）といった声が集まりました。
回答者からは「着物だけでなく、ストールやスカーフ、小物、インテリアファブリックなどにも使いやすく、『和 × ファッション』『和モダンなインテリア』が好きな人にぴったり」（50代男性／神奈川県）、「秩父銘仙は鮮やかな色合いと独特の模様が魅力的で、伝統的でありながらモダンな印象もあるところに惹かれました」（20代男性／福井県）、「現代的なデザインにアレンジされている商品も多く、伝統とモダンが融合している点に魅力を感じます」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年11月26〜27日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、伝統工芸品に関するアンケートを実施しました。
その中から、好き&買ってみたい「埼玉県の伝統工芸品」ランキングの結果をご紹介します。
2位：江戸押絵（埼玉、東京、神奈川）／55票江戸押絵（えどおしえ）は、厚紙で作った台紙に綿を包んだ布を貼り付け、立体的な絵柄を表現する工芸品です。主に歌舞伎役者の姿や縁起の良い題材などが描かれ、羽子板の飾りとして広く知られています。その起源は江戸時代初期に遡り、埼玉県は、東京都、神奈川県とともに産地の一つです。華やかで繊細な立体感が特徴で、日本の伝統的な美意識が凝縮されています。
回答者からは「綺麗で、日本が象徴されている感じがして良いと感じたから」（20代女性／大阪府）、「祖母に買ってもらったことがあるのでまた欲しい」（20代女性／愛知県）、「江戸の伝統的なイメージで魅力的だと思います」（30代女性／宮城県）といった声が集まりました。
1位：秩父銘仙／60票秩父銘仙（ちちぶめいせん）は、埼玉県の秩父地方を中心に生産される絹織物です。大胆でモダンな柄と鮮やかな色彩が特徴で、大正から昭和初期にかけて普段着の着物として広く愛されました。「ほぐし織り」と呼ばれる技法を用いることで表裏がなく、染めの深みが魅力です。現在もそのレトロモダンなデザインは、ストールや小物など様々な形で人気を博しています。
回答者からは「着物だけでなく、ストールやスカーフ、小物、インテリアファブリックなどにも使いやすく、『和 × ファッション』『和モダンなインテリア』が好きな人にぴったり」（50代男性／神奈川県）、「秩父銘仙は鮮やかな色合いと独特の模様が魅力的で、伝統的でありながらモダンな印象もあるところに惹かれました」（20代男性／福井県）、「現代的なデザインにアレンジされている商品も多く、伝統とモダンが融合している点に魅力を感じます」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)