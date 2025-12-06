バラエティ番組等で活躍を続け、女優としても存在感を発揮する磯山さやかさん(42)のデビュー25周年を記念したデジタル限定写真集『afterglow』（講談社）の発売が始まりました。



【写真】30代ラスト写真集も鮮烈だった磯山さやかさん。純白三角ビキニをまとったふっくらボディは必見です

10月22日に講談社から発売されたデビュー25周年写真集『余韻』は、オーストラリア・ケアンズを舞台に、ビキニ姿やランジェリー姿などを収録。笑顔はじけるキュートなビキニ姿、オトナの魅力あふれる艶やかなランジェリー姿、そして写真集ならではの大胆ショットを披露。いくつになっても変わらない愛らしさ、そしていつまでも色褪せることのない、今現在の美しさが話題を呼び、大好評を博しています。



『afterglow』は、『余韻』の大反響を受けて制作されたデジタル限定版。『余韻』未掲載の衣装やカットが複数収録されており、本編とは異なる視点で構成されたアナザーバージョンとなっています。



今回公開されたのは、ケアンズの豪邸で撮影された、赤いカーディガンのショット。光と影のコントラストが美しく、朝の光を受けて白い素肌と豊満バストが描く美谷間が輝く一枚です。もうひとつは、ケアンズの南東に浮かぶリゾートアイランド・フィッツロイ島へ向かう船上で撮られた、爽やかな潮風を感じるショットです。



【磯山さやかさんプロフィール】

いそやま・さやか 1983年10月23日生まれ。茨城県出身。2000年にデビュー。グラビアで人気に火が付き、バラエティやドラマで活躍する一方、プロ野球などスポーツ番組のMCも務めるなど、マルチに才能を発揮。12月23日には、日本橋三井ホールにて「磯山さやか25th Anniversary Fan Meeting」を開催