モデル、YouTuber、タレント、インフルエンサー、起業家など多彩な活動を続けるてんちむ(橋本甜歌)さんがプロデュースする新ランジェリーブランド「QQZ(クイーンズ)」がローンチしました。販売は、ブランド公式サイトのほか、通販サイトを展開するdazzyでも購入できます。



【写真】「かわいい下着いっぱい作るぞー！」と抱負を語ったてんちむさん

「ブラの借りはブラで返す」という言葉から動き出したという同ブランドは、ファストブランドからハイブランドまで幅広い視点で“物”に触れてきたてんちむさんの感性を踏まえ誕生しました。さまざまな思いが詰め込まれているQQz。何より大事なのはかわいい下着であること。可愛さと機能性、見た目と着心地、この2つを取り入れることがQQzランジェリーのテーマといいます。1stコレクションでは“日常、綺麗に、勝負”をキーワードにした3種類のデザインがラインナップされました。



「エブリデイブラ」はそのネーミング通り、着心地と着用の満足感を兼ね備えたシンプルでヘルシー、そしてしっかりセクシーの満足度の高いランジェリーを実現しました。「デコルテプッシュブラ」は”着て美しく、見て美しく”をモットーに、バストメイクにアンダーのボーン入りレースがウエストをシェイプしてボディーラインを美しく魅せてくれます。「ふわりっちブラ」は“勝負”がテーマのデザインですが、可愛くさりげなく、いつでもかわいい自分を演出してくれます。ノンワイヤーで着心地抜群です。



てんちむさんは「ブラの借りはブラで返す！かわいい下着いっぱい作るぞー！おー！！」とコメントしています。



【てんちむ（橋本甜歌）さんプロフィル】

はしもとてんか 1993年11月19日生まれ。子役から芸能活動を始め、雑誌モデル、YouTuber、タレントとして幅広く活躍。現在はシングルマザーとして子どもを育てながら、公私含めたリアルな人生を発信。2025年4月からは趣味の編み物から派生したプロダクト"amuyo"も展開。