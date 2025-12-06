「鼻毛が尋常じゃなく出てる」藤本美貴撮影、庄司智春の驚きの姿「思ってたより、出てた！」「想像以上」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは12月5日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの藤本美貴さんが撮影した、驚きのショットを公開しました。
【写真】“鼻毛が尋常じゃなく出てる”庄司智春
1枚目は“ニヤついて”いる藤本さんの姿。2、3枚目が庄司さんのソロショットで、よく見ると長い鼻毛が数本出ていることが分かります。2枚目の“ご機嫌にピース”しているショットでは歯が見えており、ワカメと思われる黒い影が確認できます。
コメントでは「想像以上に長い」「思ってたより、出てた！！」「今日も笑いをありがとうございます」「ズームして見ちゃいました笑 両方の鼻から鼻毛が 歯にもワカメがちゃんと付いてました」「俺のオンナは今日もお綺麗ですね」「び、び、びっくりするぐらいでとるやないかーい 鼻毛が長すぎて…ワカメがブレる」「ひっでぇ〜な爆笑」「鼻毛ってこんなに伸びるんだ」と、驚きの声などが寄せられました。
(文:多町野 望)
「びっくりするぐらいでとるやないかーい」庄司さんは「突然カメラを向けられたのでご機嫌にピースしたらシャッター押して撮ってくれた 写真見てニヤついてたから あっミキティ良い顔するなぁ〜と思ってこっちも負けじと写真撮り返ししてたら 私の写真を見せて来て驚愕 鼻毛が尋常じゃなく出てるじゃないか！！そんな教え方ある？俺のピース返せ！しかし出過ぎだろ！俺の鼻毛！歯にワカメついてるし…ふざけんな！ズームして見てね」とつづり、3枚の写真を投稿しました。
「似合ってなくてお互い爆笑」4日には「ティアドロップ型の水中メガネ」を着用した藤本さんと自身の姿を公開していた庄司さん。「似合ってなくてお互い爆笑」したようです。夫婦の仲の良さが伝わってきます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
