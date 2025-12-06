お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは12月5日、自身のInstagramを更新。“鼻毛が尋常じゃなく出てる”姿を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：庄司智春さん公式Instagramより）

写真拡大

お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは12月5日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの藤本美貴さんが撮影した、驚きのショットを公開しました。

【写真】“鼻毛が尋常じゃなく出てる”庄司智春

「びっくりするぐらいでとるやないかーい」

庄司さんは「突然カメラを向けられたのでご機嫌にピースしたらシャッター押して撮ってくれた　写真見てニヤついてたから　あっミキティ良い顔するなぁ〜と思ってこっちも負けじと写真撮り返ししてたら　私の写真を見せて来て驚愕　鼻毛が尋常じゃなく出てるじゃないか！！そんな教え方ある？俺のピース返せ！しかし出過ぎだろ！俺の鼻毛！歯にワカメついてるし…ふざけんな！ズームして見てね」とつづり、3枚の写真を投稿しました。

1枚目は“ニヤついて”いる藤本さんの姿。2、3枚目が庄司さんのソロショットで、よく見ると長い鼻毛が数本出ていることが分かります。2枚目の“ご機嫌にピース”しているショットでは歯が見えており、ワカメと思われる黒い影が確認できます。

コメントでは「想像以上に長い」「思ってたより、出てた！！」「今日も笑いをありがとうございます」「ズームして見ちゃいました笑　両方の鼻から鼻毛が　歯にもワカメがちゃんと付いてました」「俺のオンナは今日もお綺麗ですね」「び、び、びっくりするぐらいでとるやないかーい　鼻毛が長すぎて…ワカメがブレる」「ひっでぇ〜な爆笑」「鼻毛ってこんなに伸びるんだ」と、驚きの声などが寄せられました。

「似合ってなくてお互い爆笑」

4日には「ティアドロップ型の水中メガネ」を着用した藤本さんと自身の姿を公開していた庄司さん。「似合ってなくてお互い爆笑」したようです。夫婦の仲の良さが伝わってきます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)