元「AKB48」で女優の島崎遥香(31)がXを更新。13年前のアイドル時代を犂袷敢童臭瓩靴榛膿轡轡腑奪箸剖辰の声が上がった。

「13年前の今日、私にとって特別な曲『永遠プレッシャー』が発売されました。そんな日にじゃんけん大会の会場でもあった日本武道館で、この曲を歌えたことに、奇跡みたいな縁を感じています」と綴り、5日に日本武道館で開催されたAKB48の「20周年記念コンサート Part1」に登場した際のオフショットを紹介。当時の衣装でミニ丈スカート姿の島崎が爐るり瓩反兇衒屬蠑亟蕕鮓せている。

「AKB48、20周年おめでとう!!メイクは令和のアイドルメイクにしていただきました♡」と最後は締めくくった。 SNS上では「すぐに蘇った！相変わらずの可愛さ！」「31歳、嘘だろ…可愛すぎる…」「こんなんもう現役やん」「ビジュ変わらなすぎてやばい」「すごい！ぱるるの存在が奇跡」「懐かしい衣装！相変わらず似合ってて可愛い」「久々の着心地はいかがでしたか？」「ぱるる、私の永遠のアイドルすぎるな」などの声が上がっている。