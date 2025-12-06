多くの来場者が詰めかけた「第５回本は港」＝６日、横浜市中区（立石 祐志写す）

県内のユニークな書店と出版社が集まるブックイベント「本は港」が６日、横浜市中区のシェア型書店「ＬＯＣＡＬ ＢＯＯＫ ＳＴＯＲＥ ｋｉｔａ．」で始まった。約７００人が来場し、本を通じた交流を楽しんだ。７日まで。

５回目の開催で、初日は計３３の書店と出版社が出店した。小説、児童書、写真集など会場に並んだ本はさまざま。ＺＩＮＥ（自主制作出版物）の作り手が集まったコーナーも設けられ、来場者は個性豊かな本を手に取ったり、書店主らと言葉を交わしたりしながら気に入った１冊を選んでいた。

恒例のトークイベントでは、北極冒険家で「冒険研究所書店」（大和市）店主の荻田泰永さんが、イヌイットに伝わる物語を追ってグリーンランドを歩いて旅した経験を語った。おばあさんが養子にしたシロクマが帰ってこないことを案じ、待っているうちに岩になってしまう物語で、今年その岩を見に行ったという。

荻田さんは「実際に見たら岩なのにおばあさんにしか見えない。昔の人と自分が、同じ物を見て、同じ物語が分かるということが不思議」などと話した。また、神奈川新聞日曜版で「かながわ定食紀行」を連載中の今柊二さんらによる公開座談会も開かれた。

今回は新たな試みとしてフリーライブや飲食物の販売も実施。７日は３２の出店者が集まり、複数のトーク企画を行う予定。