広島出身「今日好き」中島結音、鼻ピアスで雰囲気ガラリ ウィンク×あざといポーズがギャップ【TGC広島2025】
【モデルプレス＝2025/12/06】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた中島結音が6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。
広島県出身の中島は迷彩柄のパンツにフードにファーがついたジャケットを合わせて登場。鼻ピアスのようなアクセサリーとお団子ヘアのストリートなスタイルで、トップではウィンクをしてあざといポーズを披露した。
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務めた。（modelpress編集部）
◆中島結音、ストリートコーデがお似合い
◆「TGC広島」テーマは「UNITE THE SMILE」
