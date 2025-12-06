「令和の峰不二子」の異名を持ち、モデルやインフルエンサーとして活躍する阿部なつきさん（26）が2025年12月2日、自身のインスタグラムを更新。笑顔のショットを披露した。

「広島に女神降臨」の声

阿部さんは、「このたび、12/6に開催される TGC広島 のメインスポンサー ヒロマツホールディングス様のアンバサダーを務めさせていただくことになりました」と報告し、白いノースリトップ姿や黒いレーストップスのヘソ出しコーデなど5枚の写真を投稿した。

インスタグラムに投稿された写真では、白いノースリーブを着用。腕を組むポーズをとり、微笑んでいた。2枚目では、黒いアウターを羽織り、黒いレースのトップスとパンツを着用。四角いオブジェの上に座り、ポーズをきめていた。4枚目では、ウエスト部分がのぞくへそ出しコーデで、全身のショットを披露していた。

この投稿には、「肩のラインが綺麗」「ほんとに綺麗」「広島に女神降臨」「綺麗すぎ」「自然体の雰囲気でいつになくラフなかっこよさ」といったコメントが寄せられていた。