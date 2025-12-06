Ｊ１セレッソ大阪は６日、アーサー・パパス監督が来季も指揮を執ると発表した。今季から就任し、リーグ戦は勝ち点５２の１０位でシーズンを終えた。

同監督はクラブを通じて「この旅を皆様と共に続けられることを、大変光栄に思います。セレッソ大阪のサポーターの思いを背負って戦うことは特別なことであり、継続的な成功をお届けするという私の決意は、かつてないほど強まっています」とコメントした。

さらに「今シーズンの初めに私が就任した際、掲げた目標は２つありました。それは、かつてのセレッソ大阪らしい“攻撃的なフットボール”を取り戻すこと、そして有望な才能を育て上げ、トップレベルへと導くことでした。シーズン終了にあたり、私たちは胸を張って以下の成果を誇ることができます。２０２５年のチームは２０１７年以来最多となるゴール数を記録しました。それと同時に、チームの平均年齢をリーグで４番目に高い状態から、４番目に若いチームへと変革させることができました。私たちの最終的な目標は、サポーターの皆様にタイトル（トロフィー）をもたらすことです。それは“ピンクの血”が流れるすべての方々のサポートがあってこそ、初めて実現できるものです！来シーズンも共に戦いましょう」と呼びかけた。