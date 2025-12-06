【ケロウナ（カナダ）＝浜口真実】カーリングのミラノ・コルティナ五輪最終予選が５日、カナダ・ケロウナで開幕し、女子は８チームによる総当たり方式の１次リーグが始まった。

日本代表のフォルティウスは米国に８―４で快勝し、初戦を白星で飾った。男子は６日（日本時間７日）に始まる。

女子の１次リーグで日本の行方を占う初戦に勝利し、スキップの吉村紗也香は「アメリカも強く、決定戦には上がってくるチーム。これはほんとに大きな勝利」とうなずいた。

日本は大きなミスなく、確実に点を積み重ねた。第７エンドは後攻の米国に複数点が入りそうな場面で、吉村が的確なショットを放って相手のストーンを全てはじき出し、無失点でしのいだ。「思いっきり狙って決まったら自分たちの流れは渡さないはずと思っていた」と胸を張った。

フォルティウスは世界ランキング１０位で今回の米国のチームは同１９位だが、３月の世界選手権ではフォルティウスが敗れている。出場チームの中で最大のライバルとも言える相手だったが、臆せず攻めの姿勢を崩さなかった。

吉村にとって、日本代表のユニホームで戦うのは初めてではないものの、今回は「今までと違って、ちょっと冷静」という。「自分のいい感覚がショットにつながることによって自信がついてきているから」と理由を明かす。

様々な経験を積み、できる限りの修練を重ねて最終予選を迎え、「あとはもうやるだけ」との境地に至っている。残り６試合の１次リーグもそのままの気持ちで変わらず挑んでいく。（浜口真実）