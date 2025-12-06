俳優吉田栄作（56）が6日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分）に出演。トレードマークともなった“白T”のブームについて語った。

吉田は1990年代のトレンディードラマに多数主演して人気を博し、ヘアスタイルやファッションなどでブームを巻き起こした。

特に、シンプルな白いTシャツとジーンズの組み合わせは「栄作ファッション」として話題に。吉田世代のナインティナイン岡村隆史（55）は、「Tシャツ（の袖）をちょっとだけ、まくるんですよね。やってた。あの時代、ホンマになくなったと思うんですよ、量販店から…白いTシャツ。デニムも」と懐かしんだ。

NON STYLE石田明（45）が「プライベートから白いTシャツが多かったんですか？」と聞くと、吉田は「もともと好きだったんで。子どもの頃からジェームズ・ディーンのポスターが貼ってあるような家で。ちょっと斜に構えた、長いものに巻かれない感じっていうのが…。『こういうふうな大人になりたいな』っていうふうに思ったんでしょうね。自然と、子供の頃から写真を見ると、だいたいジーパンはいてましたね」と語った。

ただ、白いTシャツがトレードマークとなったことに「白Tとか着て、実際に歩いてたりしてたんで。そうすると『ホントに着てるよ！』とかって言われて…」と、通行人に気づかれるようになってしまったとか。

「それからちょっと着づらくなって、黒Tになった時期もあって。バレやすいんです、やっぱり白は。ちょっと色物を着てるかな、普段は…。今もですよ。『ほんまや』ってなっちゃうから…」と、白いTシャツが着られなくなったことを明かした。

石田が「逆に色物着てるとバレにくい？」と問うと、吉田は「バレにくい」と笑っていた。