旦那さんの女性関係に、悩みを抱えている人もいるのではないでしょうか？ 浮気とまではいかなくても、モヤモヤすることがあると不信感を抱いてしまいますよね。今回は、女友達に狙われていることに気づかずに飲みに行く夫が猛省した話をご紹介いたします。

女友達と飲みに行く夫

「夫は女友達としょっちゅう飲みに行くので、ずっとそのことがモヤモヤしていました。いくら女友達とはいえ、夫は既婚者なのに2人きりで飲みに行くってどうなのかな、と思っていたんですよね。でも夫は友達だって言い張るしその言葉を信じていたのですが、子どもが産まれてからも女友達と会う頻度は変わりませんでした。

女友達に誘われたら夜でも普通に飲みに行っちゃうし、私は家事も育児も一人でやらなくちゃいけなくて、だんだん怒りが込み上げてきました。それに、女友達のほうも本当に友達だと思っているなら産まれたばかりの子どもがいる人を飲みに誘ったりしませんよね？

我慢できなくなった私は子どもを連れて実家に帰ることに。夫はさすがに焦ったのか、次の日に実家に来て『本当にごめん！』『夫としても父親としても自覚がなかった』『それにもし逆の立場で考えて、お前を狙ってる男と2人で会ってたらと思うと、すごい嫌だった』と、かなり反省した様子で謝ってきました。

しばらくしてから夫に聞かされた話では、女友達に2人きりで会うのをやめようと伝えたとき、『奥さんよりも私のほうが理解してあげられるよ』『離婚して私と結婚してよ』と言われたらしいです……。やはり女友達は、夫のことを狙っていたみたいですね」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年8月）

▽ 女友達って正直信用できないですよね。男性は気づいていないだけで、ひそかに奥さんのポジションを狙っている人が多いでしょう。

