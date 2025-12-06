最終節に集中した柏FW細谷真大、前日深夜のW杯抽選会は「時間も時間だし、無理して見る必要も…」、W杯に決意新た「出たい気持ちはある」
[12.6 J1第38節 柏 1-0 町田 三協F柏]
タイトルを逃し、自らの決定力不足を嘆いた。2位の柏レイソルは最終節で勝利したが、首位の鹿島アントラーズも他会場で勝利したため、逆転優勝はできず。FW細谷真大は「やっぱり悔しい。自分が決めていたら勝てた試合もあった。悔しさもありながら、最後まで柏らしさを出せたのかなと思う」と今シーズンを振り返った。
今シーズンは途中出場の出番が増えた。前節は6試合ぶりに先発出場すると、キャリア初のハットトリックを記録。最終節も2試合連続でスタメンに入ると、最前線でゴールを目指した。
最終節はMF瀬川祐輔がオウンゴールを誘発し、1-0で勝利。それでも首位・鹿島も勝利したため、勝ち点1差は縮まらず、逆転で14年ぶりJ1制覇とはならなかった。
細谷は「勝たないと優勝はなかったので、その情報があるなかでしっかり勝てたことは大きかった」と総括しつつ、「決めるチャンスはあったので、そこは決め切らないといけないし、今後優勝するためにはああいうところはしっかり決めないといけない」と自身の出来も口にした。
来年は北中米ワールドカップが控えており、細谷自身も日本代表メンバー候補の一人だ。とはいえ、最終節前日の深夜に行われた組み合わせ抽選会は「時間も時間だし、別に無理して見る必要もないのかなと」とラスト1試合に集中した。全日程を終えた今は、すでに来シーズンに気持ちを向ける。「(来年は)まだまったく決まっていない。W杯もあるので、そこに出たい気持ちはある。しっかりそこに目を向けながら持っていけたら」と力を込めていた。
(取材・文 石川祐介)
