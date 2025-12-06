勝利後に知った優勝の行方…柏DF古賀太陽が噛みしめる今シーズンの悔しさと収穫「ピッチで表現してきたものに間違いはない」
[12.6 J1第38節 柏 1-0 町田 三協F柏]
最終節の勝利後、優勝の行方を耳にした。2位の柏レイソルはFC町田ゼルビアに勝利したが、首位・鹿島アントラーズも他会場で勝利したため逆転優勝ならず。試合後にベンチの様子で結果を知ったというDF古賀太陽は「複雑だった。悔しいのと、でも勝ってその結果を知れたのでやり切ったのと、両方あった」と率直な思いを口にした。
最終節を前に、2位の柏は首位の鹿島の勝ち点1差。引き分け以上に終われば、鹿島の結果次第で優勝の可能性はあった。その可能性を信じ、天皇杯王者の町田を相手に1-0で勝利。だが、横浜F・マリノスに勝利した鹿島との勝ち点1差を縮めることはできなかった。
「やっぱり時間が経つにつれて悔しいなと思う。過去の試合を振り返って、あのときこうしていればとか色々考えたりするので。(今は)悔しさのほうがある」(古賀)。リーグ戦全試合フル出場を果たした古賀は試合後、チーム年間MVPを受賞した。それでも「違うものを掲げたかったので」と複雑な胸中を明かした。
「サポーターの皆さんの反応を見ても、悔しさはあると感じたりもした。そこは期待に応えられなくて申し訳ないという気持ちと、あと単純に年間MVPみたいなところは個人的に今まで取ったことがなかった。そうやって評価してもらえたことは自信にしていい」
優勝争いを演じたものの、柏はここまで2敗を喫した鹿島を筆頭に、上位6位までのチームに白星を挙げられていなかった。最終節で6位・町田から奪った白星に、古賀は「シーズン通しての成長」と力を込める。
「だけど、これをスタンダードにしていかないと、今年のこの1ポイントの差は埋めていけない。同じようなことを繰り返さないように、来シーズン以降も同じような相手にしっかり勝ち点3をもぎ取れるようなチームになっていかなきゃいけないと今日改めて感じた」
J1リーグ、そしてルヴァンカップも含め、目前でタイトルを手にすることはできなかった。それでも古賀は「悔しさは残るけど、ピッチで表現してきたものに間違いはない。もう一回強いレイソルを取り戻すきっかけになるような年にはできたのかなと思う」とまとめた。
(取材・文 石川祐介)
