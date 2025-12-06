「美人すぎる」「いつもと雰囲気が違う」「女優さんかと」なでしこDF北川ひかるの投稿に称賛殺到
エバートンウィメンの日本女子代表(なでしこジャパン)DF北川ひかるが4日に自身のインスタグラム(@hiiiiiiika14)を更新し、雑誌『Safari』への掲載を報告した。
北川が登場したのは、11月25日に発売された2026年1月号。紺色のブレザーとワークデニムをカジュアルに着こなした写真をアップし、「是非みてみてね」とファンに呼びかけた。
コメント欄では「カッコよくて美しくて素敵」「なんとキレイな」「めちゃくちゃ可愛い」「美人すぎる」「いつもと雰囲気が違いますね」「素敵な女優さんかと思って見惚れました」「普通にプロのモデルに見えます」と絶賛の声が相次いだ。
