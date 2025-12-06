卓球の「ITTF混合団体ワールドカップ（W杯）2025」は、6日に第2ステージ第6戦が中国・成都で行われ、日本はフランスとの一戦に臨む。試合前には両国のオーダーも発表されており、日本代表の布陣に注目が集まっている。



■中国に男子が善戦も惜敗

日本は5日までに第1・2ステージの全7試合で勝利を重ねてきたが、6日昼に行われた中国との全勝対決では5－8で惜しくも敗れ、連勝がストップ。夜の部では、ヨーロッパの強豪・フランスとの戦いを迎える。

この注目の一戦では、第1マッチの混合ダブルスに篠塚大登（愛工大）と伊藤美誠（スターツ）が起用され、アレクシス・ルブラン／ユアン・ジアナン組と対戦。

続く第2マッチの女子シングルスには、大藤沙月（ミキハウス）が抜擢され、プリティカ・パバド対戦。第3マッチの男子シングルスでは、張本智和（トヨタ自動車）がフェリックス・ルブランとのエース対決に臨む。

第2ステージ最終戦となる日本とフランスによる実力国同士の対決。日本がタレントの力で躍動し、有終の美を飾って最終日へ弾みをつけられるかに注目が集まる。

