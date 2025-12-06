この冬は『タートルネック』どう着る？【無印良品】おしゃれ店員さんの「お手本コーデ」

首を覆って防寒にも役立つタートルネックトップスが活躍する冬。いつもコーデがワンパターンになりがち……という大人女性は【無印良品】のおしゃれ店員さんによる着こなしを真似してみて。今回は、大人に似合う上品なレイヤードコーデをピックアップしました。

ジャケットのプラスワンで上品さを格上げ

【無印良品】「洗えるウールハイゲージリブタートルネックセーター」\2,990（税込）

タートルネックトップスとジーンズのシンプルコーデには、ジャケットを合わせると大人上品に。クラシカルなジャケットが、ワンランク上の着こなしを叶えてくれそうです。グレーの濃淡をきかせることで奥行きが生まれます。リングやネックレスなどのアクセサリーで華やぎをプラスすると、女性らしさがUP。

ネイビーのタートルネックで知的な着こなしに

ショート丈アウターにチェックパンツを合わせたカジュアルコーデ。タートルネックトップスをインナーにするなら、清潔感のあるホワイト系もいいけれど、大人ならより上品に見えやすいネイビーもおすすめ。どちらもシックで重たさを感じるときは、ネックレスを添えれば解消できそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M