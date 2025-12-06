Aooo、初のZeppツアー＜Aooo Live Tour “RINGRING”＞開催決定。2ndアルバム発売＆新曲「スターサイン」配信リリース決定も
Aoooが、2026年5月より自身初となるZeppツアー＜Aooo Live Tour “RINGRING”＞の開催を発表した。
同情報は、12月6日に東京ガーデンシアターで開催されたワンマンライブ＜Aooo Special Live 2025 “Bazoooka”＞にて発表された。国内は札幌・広島・名古屋・大阪・福岡・仙台・東京の7都市。さらに海外公演も予定している。海外公演の詳細は後日発表予定とのことなので、続報を楽しみにしてほしい。＜Aooo Live Tour “RINGRING”＞のチケット最速抽選申し込みは本日から12月21日23時59分まで。本日開催されたワンマンライブは一般発売開始からわずか4分でソールドアウトしたとのことなので、早めのチェックをお勧めしたい。
さらに、2026年2026年6月3日に2ndアルバムをリリースすることも決定。楽曲やクリエイティブは鋭意制作中で、制作過程も順次公開予定とのことなので、今後の続報を楽しみにお待ちいただきたい。
そして、12月7日に2ndアルバムより新曲「スターサイン」を配信リリースする。本楽曲は、本日開催された＜Aooo Special Live 2025 “Bazoooka”＞のためにメンバー4人全員で作詞・作曲を行った。Aoooのこれまでの軌跡とこの先の未来を照らすような、きらめきが溢れた楽曲に仕上がっているとのことだ。
◾️＜Aooo Live Tour “RINGRING”＞
【北海道】 Zepp Sapporo
2026年5月8日（金）開場 18:00 / 開演 19:00
お問合せ：WESS inc. info@wess.co.jp
【広島】 BLUE LIVE 広島
2026年5月10日（日）開場 17:00 / 開演 18:00
お問合せ：YUMEBANCHI（広島） 082-249-3571 (平日12:00〜17:00)
【愛知】 Zepp Nagoya
2026年5月13日（水）開場 18:00 / 開演 19:00
お問合せ：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100 (12:00~18:00)
【大阪】 Zepp Namba
2026年5月15日（金）開場 18:00 / 開演 19:00
お問合せ：キョードーインフォメーション 0570-200-888（土日祝除く 12:00~17:00）
【福岡】 Zepp Fukuoka
2026年5月21日（木）開場 18:00 / 開演 19:00
お問合せ：キョードー西日本 0570-09-2424（平日・土曜 11:00〜15:00）
【宮城】 仙台GIGS
2026年5月24日（日）開場 17:00 / 開演 18:00
お問合せ：GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info
【東京】 Zepp Haneda（TOKYO）
2026年5月29日（金）開場 18:00 / 開演 19:00
お問合せ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
▼チケット情報
料金：スタンディング：6,800円（税込）※広島公演のみ
1Fスタンディング：6,800円（税込）
2F指定席：7,300円（税込）
※ドリンク代別途
・オフィシャル先行（抽選）
受付期間：12月6日（土）19:00〜12月21日（日）23:59
受付URL：https://eplus.jp/aooo/
▼注意事項
※未就学児童入場不可
※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。
※出演アーティストの撮影・録画・録音等はいかなる場合も禁止致します。
携帯電話による撮影・録音も一切禁止致します。
※営利目的の転売禁止
▼チケット申し込みに関する注意事項
お申し込みされる方は、以下の注意事項を必ずお読みください。
※お1人様2枚まで／電子チケットのみ
※本受付はe+のシステムを利用しており、お申し込みの際にe+会員登録(無料)が必要となります。
※本公演はスマチケ対応のため、スマートフォンをお持ちでないとお申し込みできません。
※先着順ではございません。抽選制となりますので、受付期間内のご都合の良い時間にお申込みください。
※本公演のスマチケは分配不可となります。複数枚購入のお客様は、同行者様と同時にご入場いただく必要がございます。
※チケット代金とは別に各種手数料がかかります。
※お客様のご都合などにより、ご購入いただいたチケットでご来場が困難な場合は、後日ご案内予定のイープラス 公式チケットトレード（チケプラ）をご利用ください。
※公式チケットトレードを含む、正規の購入方法以外で入手されたチケットに関するトラブルには一切責任を負いません。
◾️「スターサイン」
2025年12月7日（日）配信リリース
作詞・作曲：石野理子、すりぃ、やまもとひかる、ツミキ
配信URL：http://Aooo.lnk.to/starsign
