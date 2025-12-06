バルセロナの投稿に違和感

海外サッカーの名門FCバルセロナ（スペイン）の“誤植”が話題となっている。違和感を覚えた日本のファンからは「認識はその程度…」「富山か新潟が実質東京ってことか」と笑撃を受けた様子の声が上がった。

発端はバルセロナ公式Xのとある投稿。文面で「私は＿＿からベティス対バルサを観戦する」と記し、世界地図が添えられている。各国の都市とともに、それぞれの試合開始時間が書かれており、東京も午前2時30分と下に説明されている。

そして話題になったのは、東京の位置だ。画像では、北陸の新潟や富山あたりを指しているように見える。名門クラブの“誤植”ともいえる投稿にX上の日本人ファンに笑いが広がった。

「新潟やん笑」

「TOYAMAと間違えたんやろな」

「ヨーロッパ人の一般的な認識はその程度…」

「毎度毎度東京の位置ガバガバなのほんまヤメロ」

「まさかの第2新東京市」

「日本の枠に収まってるだけで合格です」

「富山か新潟が実質東京ってことか」

なお、チームはスペイン1部ラ・リーガで首位に立っている。



（THE ANSWER編集部）