歌手の森山良子が娘婿であるお笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明と、娘の誕生日を祝うほのぼの家族ショットを公開した。

森山は６日、自身のインスタグラムを更新。「娘の奈歩のお誕生日。滅多に行く事の無かったメキシカンに。オギと３人で。テキーラをかけて火をつけるお料理や珍しいもの色々」と記し、レストランでのスリーショットを投稿。

「帰りはエレベーターが開いたら鏡に映る３人、、、え？一斉にパシャパシャパシャ！自撮り，３人どり」とつづり、それぞれ鏡に映る姿を自撮りするユニークな写真もアップ。仲の良さが伝わる森山の満面の笑みが印象的だ。

「オギが良子さんのチリビーンズはすごく美味しいですよー，，と思い出したように褒めてくれた。最初作った時は，なんですかこれ？アメリカの刑務所のメシみたいじゃないですか，，，って言って，，確かに！上手い事言うなぁ，。と思ったモノでした。でも，美味しかったのねー 又，作っちゃおー」とつづった。

この投稿には、「お３人で素敵なお祝い 仲良しｆａｍｉｌｙ素敵ですね」「三人でＨｏｔに楽しそう 円満素敵ですね」「娘さんも良子さんに似ていて可愛いらしいですね。オギさんも嬉しそうです。皆さんステキですね」「３人一緒の写真珍しい」などのコメントが寄せられた。

森山の長女・奈歩さんと小木は２００６年１０月に結婚し、長女が誕生。７年前から２世帯住宅で同居している。長男は歌手の森山直太朗。