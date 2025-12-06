話題のグルメが集結するフードエリアも！Christmas Rooftop Market 2025 in 京都高島屋S.C.

写真拡大 (全4枚)

京都高島屋S.C.の百貨店屋上にて、3年目を迎えるクリスマスイベント「Christmas Rooftop Market 2025 in 京都高島屋S.C.」が開催されます。

2025年12月6日(土)と7日(日)の2日間限定で開催中！

京都の冬を意識した、屋上ならではの開放感あふれるスペシャルイベントです。

 

Christmas Rooftop Market 2025 in 京都高島屋S.C.

 

 

開催日時：2025年12月6日(土)・7日(日)

時間：11時〜21時(最終日は20時まで)

開催場所：京都高島屋S.C. ルーフトップ(屋上)

アクセス：京都高島屋S.C.(百貨店)エレベーターにて屋上へ

入場：無料(飲食・物販・一部体験は有料)

 

京都のクリスマスの訪れを告げる、高島屋屋上の恒例イベントが今年も帰ってきます。

地元ならではの魅力を詰め込んだ「クリスマスリミテッドスペシャルイベント」です。

豪華ゲストによるステージライブや、話題のグルメが集結するフードエリアなど、見どころ満載の内容となっています。

 

スペシャルステージライブ

 

 

ステージイベントには、昨年に引き続きものまねLIVEで人気の「りんごちゃん」が登場します。

ギャップものまねで会場を盛り上げます。

また、飲食ブースでは、りんごちゃんの出身地である青森県十和田市の食材を使ったコラボメニューも販売されます。

 

 

初登場となる「ムーディ勝山」のお笑いライブも必見です。

ルーフトップですべてを受け流すパフォーマンスが披露されます。

さらに、「サックス侍」による演奏や、ダンス、マジック、ライブなど多彩なエンターテイメントが繰り広げられます。

龍谷大学付属平安高等学校吹奏楽部による、総勢約120名の迫力ある演奏もお楽しみいただけます。

 

充実のフードエリア

 

高島屋クリスマスマーケットの名物となったフードエリアが、今年はさらにブラッシュアップされました。

京都の行列ができる人気店や話題のお店など、約30店舗が集結します。

「nenecolo」や「祇園 甲斐」、「焼肉 お富」など、バラエティ豊かなグルメを味わえます。

 

体験・物販エリア

 

会場には、子供から大人まで楽しめる「Play Area」も設置されます。

ふわふわ遊具や射的などの縁日コーナー、バルーンアートの無料配布などが用意されています。

オーナメントワークショップなど、クリスマスの思い出作りにぴったりな体験も可能です。

 

京都の夜景と共に、美味しい食事と楽しいステージを満喫できる2日間。

一足早いクリスマス気分を、家族や友人と一緒に味わってみてはいかがになるイベントです。

 

京都高島屋S.C.「Christmas Rooftop Market 2025 in 京都高島屋S.C.」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 話題のグルメが集結するフードエリアも！Christmas Rooftop Market 2025 in 京都高島屋S.C. appeared first on Dtimes.