10％増量タイプも！ハーバー研究所「薬用 ホワイト＆リンクルセラム」

ハーバー研究所から、シワ改善と美白を叶える美容液「薬用 ホワイト＆リンクルセラム」の10％増量タイプが登場。

2026年1月5日(月)より、数量限定で発売されます。

シワ改善も美白も、そしてうるおいも欲しいという年齢肌の悩みにアプローチするアイテムです。

冬の厳しい乾燥にも負けない、満足度の高いケアを提案します。

ハーバー研究所「薬用 ホワイト＆リンクルセラム」10％増量タイプ

発売日：2026年1月5日(月)

価格：5,940円(税込)

容量：22g

販売場所：通信販売、全国のショップハーバー

※数量限定、なくなり次第終了

有効成分「ナイアシンアミド」を配合した医薬部外品の美容液です。

通常品より10％増量された特別仕様で登場します。

シワを改善しながら、メラニンの生成を抑えてシミ・そばかすを防ぐ美白効果も期待できます。

明るく澄んだハリつや肌へと導きます。

薬用 ホワイト＆リンクルセラム

ハーバーこだわりの和漢混合エキス5種を贅沢に配合しています。

カンゾウ葉エキス、トウキエキス、スイカズラエキス、ヨクイニンエキス、パールプロテインが、肌に潤いとハリ、弾力を与えます。

化粧水やスクワランなどで肌を整えた後、目元や口元、額などの気になる部分になじませて使用します。

とろみのあるテクスチャーが肌にスッとなじみます。

ハーバーの無添加主義(R)

ハーバーは創業以来、「無添加主義(R)」を貫いています。

肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助けるという理念のもと、防腐剤パラベンや石油系界面活性剤などは一切使用していません。

デリケートな肌の方でも使いやすい処方です。

乾燥が気になる季節に、たっぷりと使える増量タイプは嬉しいニュースです。

新年のスキンケアに、シワ改善と美白のWケアを取り入れてみてはいかがになる一本です。

ハーバー研究所「薬用 ホワイト＆リンクルセラム」10％増量タイプの紹介でした。

