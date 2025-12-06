ブルボンから、苺チョコレートのなめらかなおいしさを組み合わせた「アルフォートミニチョコレートくちどけ苺」が登場。

2025年12月2日(火)より、期間限定で販売中です。

冬の季節にふさわしい、特別なくちどけを楽しめる新商品です。

ブルボン「アルフォートミニチョコレートくちどけ苺」

発売日：2025年12月2日(火)

価格：オープンプライス

内容量：12個

販売場所：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

賞味期限：9カ月

冬の季節に合わせて、なめらかなくちどけにこだわったアルフォートです。

ひとくち食べると口の中に広がる苺の甘酸っぱさと、ビスケットのほろ苦さが特徴。

この時期だけの贅沢な味わいを楽しめます。

アルフォートミニチョコレートくちどけ苺

チョコレートには、生換算で重量比40％の苺パウダーを配合しました。

濃厚な苺の風味がしっかりと生きています。

組み合わせるビスケットは、全粒粉入りのほろ苦いココアビスケットです。

２つの素材が織りなす絶妙なマリアージュを堪能できます。

冬に恋しくなる、濃厚で甘酸っぱい苺のチョコレート。

ほっと一息つきたい時にぴったりのスイーツです。

ブルボン「アルフォートミニチョコレートくちどけ苺」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ほっと一息つきたい時に！ブルボン「アルフォートミニチョコレートくちどけ苺」 appeared first on Dtimes.