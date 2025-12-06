家族や恋人、大切な人と楽しめる限定ラインナップ！焼肉の虎「焼肉の虎のクリスマス」

北海道帯広市で展開する「焼肉の虎」にて、期間限定イベント「焼肉の虎のクリスマス」を開催中です。

2025年12月1日から12月25日までの期間中、特別なメニューや特典が提供されます。

この期間中にしか味わうことのできない商品が登場します。

ルーキーファーム「焼肉の虎のクリスマス」

開催期間：2025年12月1日〜2025年12月25日

開催場所：焼肉の虎（帯広市内店舗）

北海道十勝の食材を中心としたメニューを提供する個室焼肉店「焼肉の虎」。

クリスマスシーズンに合わせて、家族や恋人、大切な人と楽しめる限定ラインナップが用意されました。

特別な日のご馳走にふさわしいメニューと、嬉しいプレゼント企画が実施されます。

特上和牛ミスジステーキ

価格：1,738円(税込)

北海道産和牛の希少部位「ミスジ」を贅沢に使用した一皿。

旨味あふれるミスジを厚切りにし、ステーキとして提供されます。

クリスマスの食卓を華やかに彩る、この期間だけの特別な味わいです。

来店予約特典「シャンメリー」

クリスマス気分を盛り上げる「シャンメリー」のプレゼント企画も実施。

来店前日までに予約をしたお客様限定で、1組につき1本無料で進呈されます。

乾杯のドリンクとして、食事の時間をより楽しく演出します。

焼肉の虎 店舗情報

「焼肉の虎」は、チルド管理のお肉や充実したサイドメニューが魅力の焼肉店です。

家族、恋人、宴会など様々なシーンに対応できる個室を完備しています。

お子様連れに嬉しいキッズルームや、一人焼肉でも利用可能な席も用意されています。

今年のクリスマスは、プライベートな空間でゆったりと焼肉ディナーを。

美味しいお肉と特典で、心温まるひとときを過ごしたくなるイベントです。

ルーキーファーム「焼肉の虎のクリスマス」の紹介でした。

