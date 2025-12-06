アウトドアシーンを彩る至高のコラボ！ザ・ノース・フェイス × ビアレッティ モカエキスプレス コーヒーセット

ビアレッティが、世界的アウトドアブランド「THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)」とのコラボレーション製品「ザ・ノース・フェイス × ビアレッティ モカエキスプレス コーヒーセット」を2025年12月に発売します。

日本国内100セットのみ販売される、冒険心とコーヒーへの情熱が融合したスペシャルエディションが登場。

ビアレッティ「ザ・ノース・フェイス × ビアレッティ モカエキスプレス コーヒーセット」

発売日：2025年12月(予定)

価格：30,800円(税込)

販売場所：ザ・ノース・フェイス 国内直営店(一部店舗)、Goldwin Online Store、ビアレッティ公式オンラインストア(楽天市場店、Yahoo!ショッピング店)

数量：限定100セット(日本国内)

イタリアを代表するコーヒー器具メーカー「ビアレッティ」と、世界的アウトドアブランド「THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)」による注目のコラボレーション。

冒険心あふれるアウトドアシーンでのコーヒーブレイクを彩る、特別な限定セットがラインナップされます。

コラボ限定デザインのモカエキスプレスとカップには両ブランドのロゴやアイコンがあしらわれており、ファン必見の仕上がりです。

ザ・ノース・フェイス × ビアレッティ モカエキスプレス コーヒーセット

セット内容は、ビアレッティの象徴である直火式エスプレッソメーカー「モカエキスプレス」(3カップ用)と、アウトドアでも安心な堅牢な金属製カップ2個(スプーン付き)、さらに香り豊かなビアレッティのコーヒー粉(100g)です。

THE NORTH FACEのタグライン“NEVER STOP EXPLORING (あくなき探究心)”の精神を、ビアレッティが香り高いコーヒー体験として表現。

1933年の誕生以来イタリアの家庭で愛されてきたモカエキスプレスにアウトドアのスピリットが融合し、冒険の旅路のような強靭さと温もりを感じさせます。

冒険の高揚感と自然の癒しが共存する、唯一無二のコーヒーセット。

ドラマチックなコーヒータイムを演出する特別なアイテムに注目です。

ビアレッティ「ザ・ノース・フェイス × ビアレッティ モカエキスプレス コーヒーセット」の紹介でした。

