７人組アイドルグループ・ｆａｖ ｍｅが６日、東京・Ｋａｎａｄｅｖｉａ Ｈａｌｌで、自身最大規模のワンマンライブ「Ｓｔａｇｅ ｏｆ ｔｈｅ Ｆｕｔｕｒｅ」を開催。７日配信の新曲「Ｓｔａｇｅ ｏｆ ｔｈｅ Ｆｕｔｕｒｅ」などアンコールまでほぼＭＣを挟まないスタイルで、パフォーマンス力を存分に魅せた。

グループは芸能活動経験があるメンバーだけが集うアイドルプロジェクト「ＰＥＡＫ ＳＰＯＴ」で４月に結成。ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．を手がけるアソビシステムの新プロジェクトだったためにデビュー前から注目度は高く、小野寺梓は「すごく華やかなデビューをさせていただいた。ステージに立ってアイドルができることが本当に幸せ」としみじみ語った。

一方で「期待値の高さ故に厳しい言葉があったり『期待を超えていない』と、自分たちで悩むこともありました」と明かし、「皆さんが一緒に過ごしてくれたから、こんな幸せな今日を迎えられたと思います」と感謝を口にした。

ファンに恩返しするべく、来年５月１８日に豊洲ＰＩＴでデビュー１周年記念ライブを開催することを発表。目標は「完売」と言い切り「最高の１周年を迎えられるように、そしてその先の未来まで一緒に駆け抜けてください」と呼びかけた。