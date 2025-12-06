ano、OP主題歌担当『TRIGUN STARGAZE』映像解禁 放送日・追加キャスト発表
アニメ『TRIGUN』（トライガン）シリーズの完結編『TRIGUN STARGAZE』が、2026年１月10日23時よりテレ東系列にて放送されることが発表された。予告映像が解禁され、OPテーマはano「ピカレスクヒーロー」、EDテーマはFOMARE「スターダスト」に決定した。
【動画】追加キャスト発表！公開された『TRIGUN STARGAZE』映像
また、追加キャストも解禁となり、ヴァッシュの前に立ちはだかる新たな敵キャストとしてホッパード：武虎、パペットマスター：チョー、ホーンフリーク：三木眞一郎が出演する。
同作は、『TRIGUN STAMPEDE』で描かれた、世界を巻き込み街ひとつまるごと壊滅状態に追い込んだ＜ロスト・儒來＞から2年半後の世界が舞台。砂漠の惑星・ノーマンズランドを舞台に、不殺を誓ったガンマン「ヴァッシュ・ザ・スタンピード」と人類の殲滅をもくろむヴァッシュの兄「ミリオンズ・ナイヴズ」との最後の戦いがついにアニメーションで描かれる。
■anoコメント
「ピカレスクヒーロー」という楽曲が完成しました。トライガンのオープニング主題歌を任せていただきとても光栄です。それぞれが持つ宿命や哲学、罪について作品と自分の気持ちを織り交ぜたような楽曲にしました。トライガンの世界、そしてDAIDAIくんと共に作り、今までのanoの楽曲にも新たな色が吹き込むようなかっこいい曲になっていますので、楽しみにしていてください！
■FOMAREコメント
今回、アニメ『TRIGUN STARGAZE』のエンディングテーマを書き下ろしさせていただきました、FOMAREのVo／Ba・アマダシンスケです。この話をいただいて宇宙をテーマに「スターダスト」という曲名にさせて頂きました。広大かつ未だに果てしないと言われる宇宙での”出会い”や”別れ”そして”友情”をテーマに、原作から感じた激しさと切なさを、FOMAREらしさ全開のエモーショナルかつ疾走感あるサウンドに落とし込み、大切な1曲として完成させる事が出来たと思います。楽曲とアニメが重なったとき、更にグッとくる世界観が聴こえてくると思います！放送が待ち遠しいです。
【動画】追加キャスト発表！公開された『TRIGUN STARGAZE』映像
また、追加キャストも解禁となり、ヴァッシュの前に立ちはだかる新たな敵キャストとしてホッパード：武虎、パペットマスター：チョー、ホーンフリーク：三木眞一郎が出演する。
■anoコメント
「ピカレスクヒーロー」という楽曲が完成しました。トライガンのオープニング主題歌を任せていただきとても光栄です。それぞれが持つ宿命や哲学、罪について作品と自分の気持ちを織り交ぜたような楽曲にしました。トライガンの世界、そしてDAIDAIくんと共に作り、今までのanoの楽曲にも新たな色が吹き込むようなかっこいい曲になっていますので、楽しみにしていてください！
■FOMAREコメント
今回、アニメ『TRIGUN STARGAZE』のエンディングテーマを書き下ろしさせていただきました、FOMAREのVo／Ba・アマダシンスケです。この話をいただいて宇宙をテーマに「スターダスト」という曲名にさせて頂きました。広大かつ未だに果てしないと言われる宇宙での”出会い”や”別れ”そして”友情”をテーマに、原作から感じた激しさと切なさを、FOMAREらしさ全開のエモーショナルかつ疾走感あるサウンドに落とし込み、大切な1曲として完成させる事が出来たと思います。楽曲とアニメが重なったとき、更にグッとくる世界観が聴こえてくると思います！放送が待ち遠しいです。