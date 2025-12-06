峯岸みなみ、ママになってAKB48のステージへ「不安だった」 「逆転王子様」披露でキラキラアイドル姿【AKB48 20周年記念コンサート】
AKB48は6日、東京・日本武道館で結成20周年を記念したコンサート『「AKB48 20th Year Live Tour2025 in 日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」20周年記念コンサート Part2』を開催した。峯岸みなみ（33）は昨年7月、夫の東海オンエア・てつやとの第1子・長女の出産を報告しており、ママになって初めてAKB48のステージへ帰ってきた。
【ライブ写真多数】高橋みなみ・小嶋陽菜ら豪華OGが集結！2日目は「RIVER」で開幕
峯岸は、1曲目「RIVER」から参加し、「少女たちよ」ではトロッコに乗って大きく手を振ってファンの声援に応えた。さらに「逆転王子様」では、現役メンバーと共にキラキラアイドル姿を披露した。
MCでは、峯岸がきのうの公演は「子育てしながら配信を観ていた」といい、「こんなぼろぼろなのに、明日ここに立つのかと不安だったんですけど、ファンのみなさんがアイドルに戻してくれたました。ありがとうございます！」とファンへ感謝していた。
本公演は、豪華OGも多数出演する20周年記念コンサート第2弾。初代総監督で、20周年応援総団長の高橋みなみをはじめ、小嶋陽菜、峯岸みなみ、柏木由紀、大家志津香、倉持明日香、北原里英、指原莉乃、宮崎美穂、高城亜樹、横山由依らが参加した。
4日は投票によって選ばれた楽曲をランキング形式でパフォーマンスする「リクエストアワー」公演を開催。7日には日本・アジア5都市をめぐった「20周年ツアー」千秋楽、5日〜7日には3公演で60人以上のOGが登場する「20周年記念コンサート」を行う。
峯岸は、1曲目「RIVER」から参加し、「少女たちよ」ではトロッコに乗って大きく手を振ってファンの声援に応えた。さらに「逆転王子様」では、現役メンバーと共にキラキラアイドル姿を披露した。
MCでは、峯岸がきのうの公演は「子育てしながら配信を観ていた」といい、「こんなぼろぼろなのに、明日ここに立つのかと不安だったんですけど、ファンのみなさんがアイドルに戻してくれたました。ありがとうございます！」とファンへ感謝していた。
本公演は、豪華OGも多数出演する20周年記念コンサート第2弾。初代総監督で、20周年応援総団長の高橋みなみをはじめ、小嶋陽菜、峯岸みなみ、柏木由紀、大家志津香、倉持明日香、北原里英、指原莉乃、宮崎美穂、高城亜樹、横山由依らが参加した。
4日は投票によって選ばれた楽曲をランキング形式でパフォーマンスする「リクエストアワー」公演を開催。7日には日本・アジア5都市をめぐった「20周年ツアー」千秋楽、5日〜7日には3公演で60人以上のOGが登場する「20周年記念コンサート」を行う。