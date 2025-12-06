「AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜20周年記念コンサート part2」が6日、東京・日本武道館で行われた。

4日間にわたる武道館コンサート3日目夜公演は、09年にグループとして初のオリコン週間ランキング1位を獲得した「RIVER」で開幕した。

OGとして指原莉乃（33）がステージに登場し、小嶋陽菜（37）、峯岸みなみ（33）、柏木由紀（34）、高橋みなみ（34）らと「RIVER」「重力シンパシー」「10年桜」「君のことが好きだから」「少女たちよ」と5曲連続でパフォーマンスした。

グループが20周年を迎え、OGとして立つステージに指原は「もう久しぶり過ぎて」と感慨深げに話した。

MCでは「有名な、ハゲている私のファンの人がいる」と話して笑いを誘うと、しばらく探した後に無事に発見。大きく手を振った。

記念すべき公演で“ファンサ”を受け取ったファンは、公演前に「会場を照らします」と指原にメッセージを送っていたと明かされ、さらに大きな笑いが起きた。