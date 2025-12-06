【ゲス不倫】妊娠中の妻を裏切った夫…発覚のきっかけは社用携帯だった!?SNSで話題の夫が後輩女子と不倫した話【作者に訊く】
mamagirlにて2024年11月に「夫が後輩女子と不倫!?」が公開されて、ネットで注目を集めている。妊娠中の妻が最近、夫の様子を疑い出し、夫の社用携帯で不倫が発覚したというエピソードだ。プロット制作のmamagirl編集部・梅田さんと作画担当のわかまつまい子(@maiko_han_yade)さんに、本作を描いたきっかけや苦労した点などについてインタビューした。
本作「夫が後輩女子と不倫!?」が生まれた背景について、プロットを手がけたmamagirl編集部の梅田さんに話を聞くと、知人の体験がベースになっているとのこと。知人女性は、彼氏が社用携帯を使って同僚と浮気していたことを知ったそうだ。社用携帯は私的利用を疑われにくく、浮気の隠れみのになりやすいという。この話を聞いた梅田さんは、こうした“隠れた不倫の形”を多くの人に知ってほしいと感じ、作品化を決めたと語ってくれた。
作画を担当したわかまつさんは、制作で大きな苦労はなかったそうだが、妊娠中の妻を放って不倫に走る男性心理だけは理解できなかったと話す。妊婦のつらさを少しでも知れば、不倫など考えられないはずだと憤りを見せた。
一方の梅田さんも、妊娠中の不倫は通常の裏切り以上にタチが悪いと指摘する。妻はもちろん、お腹の赤ちゃんまで裏切ることになるからだ。しかも今回は社用携帯を使った行為であり、会社にも迷惑が及ぶ。家庭も職場も傷つける行動だとしたうえで、「妊婦の大変さを知っていれば不倫しようなどと思わないはずだ」と語ってくれた。
作中には、妻と不倫相手が激しく口論する場面が登場するが、わかまつさん自身は、実際にあのような状況が起きるのか半信半疑だという。自身は不倫相手と関わりたくないタイプだと語りつつ、「感情をさらけ出してぶつかり合える強さにはどこかうらやましさも感じた」と話す。
現在、わかまつさんはSNSで子育てや40代母の日常を切り取った漫画を発表している。育児・仕事・家事に追われる母たちが、寝かしつけ後にふっと肩の力が抜けるようなギャグ要素を散りばめた作品だ。興味のある人はぜひ読んでみてほしい。
取材協力：mamagirl編集部・梅田/わかまつまい子(@maiko_han_yade)
