2025年12月7日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年12月7日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
金色のアイテムを身に着けると◎。運気は徐々にアップしていくはず。
今日の苦労は明日の財産に。報われることを信じ続けよう。
ケンカのとばっちりを受けるかも……。触らぬ神にたたりなし。
選択肢が多く迷いがち。自分の直感を信じて道を選ぼう。
ツイていない事件が続発。ヤケにならずにぐっとこらえて。
あなたの意見が通りにくい日。カッとならず冷静に対処を。
神経質になってイライラの連続に……。深呼吸で心を鎮めて。
美的センスが光りそう。キレイなものを見ると心が豊かに。
友人との交際で知識が深まる暗示。積極的に会話してみて。
運気は好調。楽天的になれば、さらなる幸運もゲット可能！
個性的な人と親しくしよう。いいアイデアをもらえそう。
イヤなことも平然とこなそう。周囲から尊敬のまなざしが集まるはず。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
金色のアイテムを身に着けると◎。運気は徐々にアップしていくはず。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
今日の苦労は明日の財産に。報われることを信じ続けよう。
10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
ケンカのとばっちりを受けるかも……。触らぬ神にたたりなし。
9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
選択肢が多く迷いがち。自分の直感を信じて道を選ぼう。
8位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
ツイていない事件が続発。ヤケにならずにぐっとこらえて。
7位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
あなたの意見が通りにくい日。カッとならず冷静に対処を。
6位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
神経質になってイライラの連続に……。深呼吸で心を鎮めて。
5位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
美的センスが光りそう。キレイなものを見ると心が豊かに。
4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
友人との交際で知識が深まる暗示。積極的に会話してみて。
3位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
運気は好調。楽天的になれば、さらなる幸運もゲット可能！
2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
個性的な人と親しくしよう。いいアイデアをもらえそう。
1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
イヤなことも平然とこなそう。周囲から尊敬のまなざしが集まるはず。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)