お笑い芸人、M-1決勝進出報告に「まじ泣けちゃう」「素敵すぎる」の声！ 「優勝あると思う」
お笑いコンビ・たくろうのきむらバンドさんは12月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。賞レース『M-1グランプリ2025』のファイナリストになったことを報告しました。
【投稿】「まじ泣けちゃう」「素敵すぎる」
ファンからは「おめでとう！！」「楽しんできてください！応援しています！！」「てっぺん獲って下さいね」「なんか泣けた。優勝あると思う」「まじ泣けちゃう」「素敵すぎる」「こんなに嬉しいことない」「絶対優勝してー!!」などのコメントが寄せられました。
(文:熱帯夜)
「こんなに嬉しいことない」きむらバンドさんは「M-1決勝いけたぞ！！」と報告し、1枚の写真を投稿。相方の赤木裕さんとのツーショットで、2人とも満面の笑みを浮かべて、とても喜んでいるように見えます。また、「赤木！人生楽しくしてくれてありがとう！ みんなもいっぱい応援ありがと！！！ めっちゃ楽しい人生にしてくるぞ！！！」と赤木さんやファンへ感謝を述べています。
決勝進出者発表の瞬間を公開4日にはM-1グランプリ公式Xアカウントが「ファイナリストはこの９組！」とつづり、決勝進出者全組を発表。ファイナリスト常連のコンビもいれば、初の決勝進出となるコンビもいます。気になる人はチェックしてみてくださいね。
