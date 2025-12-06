「俺に甘えてみてください？」年下イケメンが恋愛ベタなOLに甘え方を手ほどき／サブスクイケメンの恋愛指導
『サブスクイケメンの恋愛指導 同棲つきって聞いてません』（小森薫/KADOKAWA）第8回【全8回】
美人で仕事はできるが、恋愛は全く上手くいかないアラサーOL・仲村 杏。自宅と職場の往復だけをする毎日に孤独を感じていた杏のもとに、ある日、弟の悠人が酔いつぶれたイケメン・鈴音 色を連れてきた！ 帰る場所がないという彼を仕方なく一晩泊めてあげたら、それ以来妙に懐かれてしまう。さらには異性関係で悩んでいることを見抜かれ、「恋愛のサポートをする代わりに、家に住ませてほしい」という同棲契約を突きつけられてしまい――!? 『サブスクイケメンの恋愛指導 同棲つきって聞いてません』は、突然の出会いから始まる、モテ年下イケメン×恋愛耐性ゼロOLの契約同棲ラブストーリーです！
