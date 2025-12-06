遺されたギターのうち1本はプレゼントだった。妹が知った亡き兄の想い／Re-Tune 〜あなたの人生チューニングします〜
『Re-Tune 〜あなたの人生チューニングします〜』（もりさわたみこ：漫画、あべ美佳、針生悠伺：原作/ぶんか社）第6回【全10回】
楽器の数だけ、人生がある――。田舎町にたたずむ小さな中古楽器店「RETUNE」。ギター、ベース、ドラム、キーボード……ここでは日々、さまざまな楽器が売り買いされる。父親の死をきっかけに思いがけず店を継ぐことになった小暮つる（22）は、楽器を売りにくる持ち主の事情や、その過去に触れることとなり……!?音楽を諦めた人、音楽を見失った人、音楽によって傷ついた人――。そんな人々が、つるの持つ「不思議な力」によって導かれ、救われ、新たな一歩を踏み出す、再生の物語。『Re-Tune 〜あなたの人生チューニングします〜』をお楽しみください。
