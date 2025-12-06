永瀬莉子、凱旋ランウェイで美肌輝くノースリーブ姿披露「憧れのスタイル」「透明感際立つ」と反響【TGC広島2025】
【モデルプレス＝2025/12/06】モデルで女優の永瀬莉子が6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。
【写真】23歳美女「憧れ」美肌際立つノースリ姿
広島県出身の永瀬は、美しい素肌が輝くノースリーブトップスに透け感のあるロングスカートを合わせたファッションで登場。お団子ヘアにカチューシャを合わせ、首元にはリボンチョーカーをプラスした上品なコーディネートで会場を盛り上げた。このランウェイを受け、ネット上では「憧れのスタイル」「透明感際立つ」「お人形さんみたい」「真似したい」「可愛すぎる」などと反響が上がっている。
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
