お笑いコンビ「爆笑問題」太田光の妻で、芸能事務所「タイタン」の太田光代社長（61）が6日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）にゲスト出演し、60歳で描いていた夢について語った。

もともとはタレント、モデルとして活動しており、90年に同じ所属事務所だった太田と結婚。爆笑問題が独立した際、2人の面倒を見る形で自身も事務所を離れ、新たに事務所を作った。

太田といえば、お笑い大好き、仕事大好き人間として知られる。テレビ、ラジオに複数のレギュラー番組を持つだけでなく、雑誌の連載も抱える売れっ子でもある。そんな夫に対し、光代社長は「太田光さんを連れ出したい」と訴えた。

「いろいろな旅行に行くとか、高望みというものは、ある程度あきらめてきているんですよ。“60過ぎたら船旅で世界1周させて下さい”と言ってみたけど、全然行かないし。まとめて行こうという感じだったんですよね。どうせ行かない感じだったから。でもダメだった。私も61になっちゃったし」

太田は出不精だといい、光代社長も「太田さんもお家が好きな方なので、スタジオに車で来て、終わったら車でそのまま帰る、家にまっすぐ」と、夫の行動パターンを明かした。

太田は今年で60歳。お互い還暦を超え、運動不足が心配だという。太田の普段の運動は、家で階段の上り下り、腹筋程度。光代社長は「毎日やっているのは凄い。でも、あれではもう間に合ってないんですよ」とこぼした。空いた時間があれば、散歩に連れ出すこともあるが、「月に2、3回くらいですよ」という。年末が近づき、ネタ作りを理由に断られることもあり、「先月、今月、全然行けてないんです」とボヤいた。

「ナイツ」塙宣之が「1時間くらい行くだけじゃないですか。行けますよね？」と尋ねると、光代社長は「行けるの。ネタ作りと言われちゃうと、私も“じゃあ、しょうがないね”って」と打ち明けた。

塙が「それはちょっと…ダメだなあ」と指摘すると、光代社長は「（太田は）行きたくないの」と心中を見透かしていた。