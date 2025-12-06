◇明治安田J1リーグ最終第38節 柏1―0町田（2025年12月6日 三協フロンティア柏スタジアム）

2位から逆転優勝を狙った柏は14年ぶりの頂点まであと一歩及ばなかった。最終節で町田との接戦を1―0で制したが、勝ち点差1で前節首位の鹿島が横浜Mに勝利したため、2位でシーズンフィニッシュ。FW細谷真大（24）は取材エリアで「悔しさもありながら、最後まで柏らしさは出せたと思う。自分の実力不足」と受け止めた。

前節でプロ初のハットトリックを達成していたエースはこの日、無得点に終わった。堅守が自慢の町田に対して積極的に攻め込んだが「決めるチャンスもあった。そこは決めきらないといけない」。後半21分にはMF久保のパスに抜け出し、ペナルティーエリアから右足シュートを放つもポスト直撃だった。

細谷にとって新たな役割を見つけたシーズンだった。今季36試合出場のうち先発は13試合。「最初は不満もあった」と言う。それでもリカルド監督と話し合いを重ね、“ゲームチェンジャー”の重要性を理解した。「途中出場が多かったので悔しさがあるけど、自分のプレーの幅が広がった」。チームトップ11得点をマークし、2年ぶり2桁得点に乗せた。

来夏にはW杯北中米大会が控える。「出たい気持ちがあるのでそこに向けてやっていきたい」と細谷。今季の経験と悔しさをさらなる飛躍の糧としていく。