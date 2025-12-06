◇明治安田J1リーグ第38節 京都2―0神戸（2025年12月6日 サンガS）

明治安田J1リーグは10試合が行われ、京都は02年の5位を超えるクラブ史上最高位となる3位を躍進した。FWマルコ・トゥーリオ（27）とFWラファエル・エリアス（26）の得点で神戸に2―0で勝利。チョウ貴裁監督体制6年目となる来季は悲願のリーグ優勝を目指す。

エリアスで始まり、エリアスが締めた。1点リードの後半32分、マルコ・トゥーリオのパスを受けたラファエル・エリアスが神戸DFを振り切って左足弾。「新しい歴史を作れて嬉しい」。チームとしてシーズン最後のゴールは、FW三浦知良の持つクラブ最多シーズン最多得点記録を抜く18得点目となり、勝利を決定づけた。

チームは川崎Fに次ぐ今季J1リーグ2位の総得点「62」。一時は首位に立つなど、大きな旋風を巻き起こした。そのチーム1号を決めたのも背番号9だった（2月22日・浦和戦）。負傷の影響で27試合出場に留まったが、それでもJ1得点ランキング2位タイで終え「最後まで得点王争いができたのは誇りに思う」と胸を張った。