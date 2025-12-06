◇フィギュアスケート グランプリファイナル(名古屋・IGアリーナ)

名古屋で行われているフィギュアスケートのグランプリ(GP)ファイナル。前日5日に行われた大会2日目ではペアのフリーが行われ、三浦璃来選手・木原龍一選手の「りくりゅうペア」が3シーズンぶりのファイナル制覇を果たしました。

ショートではノーミスの演技を披露しトップにつけたりくりゅうペア。しかしフリーでは演技途中で木原選手がバランスを崩しリンクに手をついてしまいます。それでも息の合ったジャンプやダイナミックなリフトを披露するなど、フリー自己新となる147.89点をマークしました。

三浦選手は演技を終え、ガッツポーズをしながら晴れ晴れとした笑顔。一方、木原選手は顔を手で覆い悔しそうな表情を見せます。これに気付いた三浦選手が心配そうに声をかけるも、木原選手は顔を振り、両手を合わせて謝るしぐさ。その後も悔しさをにじませました。普段は演技を終えた三浦選手を木原選手が頼もしくリードすることが多いペアですが、この日は三浦選手が心配そうに顔をのぞき込みながら、笑顔で何度も声をかける様子を見せました。

キスアンドクライでも心配そうな表情を見せる木原選手。三浦選手は頼もしく声をかけながら得点の発表を待ちます。優勝が決まると三浦選手は大喜び。驚きを隠しきれない様子の木原選手を見て、自身もホッとした様子を見せながらハグしました。

互いに信頼しあい、息を合わせて披露するペアの演技。スケーティング後に見せたりくりゅうペアの姿が、ファンの間でも話題となっています。